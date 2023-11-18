النصر يخشى رحيل خالد الغنام مجانًا

يرغب خالد الغنام في الرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر، في الرحيل عن صفوف أصفر الرياض وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

خالد الغنام يستعد لدخول الفترة الحرة

ولا يريد الغنام تجديد عقده مع أصفر الرياض حيث يستعد لدخول الفترة الحرة.

ويخشى النصر من رحيل اللاعب بالمجان، حيث سيوافق على رحيله في حال جاء بعرض مناسب لإدارة مسلي آل معمر.

وكان الناقد الرياضي تركي الغامدي كشف تفاصيل عرض النصر الذي رُفض من إدارة الشباب لضم حسان تمبكتي قبل حسم الأخير لقراره بالانتقال لنادي الهلال.

وقال الغامدي المقرب من الشباب عبر حسابه في منصة ” إكس” : “الشباب رفض عرضًا من الاتحاد بقيمة 70 مليون ريال في عهد خالد البلطان لشراء تمبكتي للعميد، وفي 26 يوليو الماضي، قدم الأهلي عرضًا بقيمة 60 مليون ريال والأهلي كان مستعدًا لرفع المبلغ، ناصر الكنعاني، عضو الشباب الذهبي قال إن النصر قدم 80 مليون ريال مع بيع خالد الغنام وأيمن يحيى وكان مستعدًا لرفع العرض إلى 120 مليون ريال”.