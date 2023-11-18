النصر يخشى رحيل خالد الغنام مجانًا مارسيلو غالاردو يحدد أول صفقتين لنادي الاتحاد لوكا مودريتش يعلق على اقترابه من دوري روشن نادي الصقور يختتم سباق الملواح بجوائز إجمالية تبلغ 378 ألف ريال ترامب يتفوق على بايدن في الاقتصاد والحدود والأزمات الخارجية تيكتوكر مصري: تركي آل الشيخ نجح في استخدام القوة الناعمة للسعودية تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة جبل طارق ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات إيجابية بشأن اجتماع أوبك منتخب كرواتيا يهزم لاتفيا في عقر دارها الدولار يمحو معظم مكاسبه للعام الجاري
يرغب خالد الغنام في الرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر، في الرحيل عن صفوف أصفر الرياض وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ولا يريد الغنام تجديد عقده مع أصفر الرياض حيث يستعد لدخول الفترة الحرة.
ويخشى النصر من رحيل اللاعب بالمجان، حيث سيوافق على رحيله في حال جاء بعرض مناسب لإدارة مسلي آل معمر.
وكان الناقد الرياضي تركي الغامدي كشف تفاصيل عرض النصر الذي رُفض من إدارة الشباب لضم حسان تمبكتي قبل حسم الأخير لقراره بالانتقال لنادي الهلال.
وقال الغامدي المقرب من الشباب عبر حسابه في منصة ” إكس” : “الشباب رفض عرضًا من الاتحاد بقيمة 70 مليون ريال في عهد خالد البلطان لشراء تمبكتي للعميد، وفي 26 يوليو الماضي، قدم الأهلي عرضًا بقيمة 60 مليون ريال والأهلي كان مستعدًا لرفع المبلغ، ناصر الكنعاني، عضو الشباب الذهبي قال إن النصر قدم 80 مليون ريال مع بيع خالد الغنام وأيمن يحيى وكان مستعدًا لرفع العرض إلى 120 مليون ريال”.