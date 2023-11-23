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ضمن منافسات دوري روشن

النصر يسعى لمواصلة انتصاراته ضد الأخدود

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٠ مساءً
النصر يسعى لمواصلة انتصاراته ضد الأخدود
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد الأخدود.

الأخدود ضيفًا على العالمي

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد الأخدود على ملعب “الأول بارك”، مساء يوم غد الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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وقبل المواجهة المرتقبة، يتواجد العالمي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.

نادي النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

النصر يسعى لتحقيق الفوز

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، في مواصلة سلسلة انتصاراته، ومواصلة الضغط على الهلال متصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، أملًا في تعثره وخطف الصدارة.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

ويملك لويس كاسترو أقوى خط هجومي في دوري روشن السعودي، برصيد 36 هدفًا، بالتساوي مع الهلال، وذلك بفضل وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو، السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

الأخدود - دوري روشن
لاعبو الأخدود – المصدر @ALAKHDOUD

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