النصر يسعى لمواصلة انتصاراته ضد الأخدود

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد الأخدود.

الأخدود ضيفًا على العالمي

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد الأخدود على ملعب “الأول بارك”، مساء يوم غد الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة المرتقبة، يتواجد العالمي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.

النصر يسعى لتحقيق الفوز

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، في مواصلة سلسلة انتصاراته، ومواصلة الضغط على الهلال متصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، أملًا في تعثره وخطف الصدارة.

ويملك لويس كاسترو أقوى خط هجومي في دوري روشن السعودي، برصيد 36 هدفًا، بالتساوي مع الهلال، وذلك بفضل وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو، السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.