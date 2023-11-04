النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الخليج

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة التألق أمام الخليج في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.

مباراة النصر ضد الخليج

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الخليج، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

تفوق نصراوي

وتُعد مباراة النصر ضد الخليج اليوم هي التاسعة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن العالمي من تحقيق الفوز 4 مرات، وخسر مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

ويعود الفوز الوحيد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج إلى الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2016\ 2017، عندما تفوق بهدف دون رد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.