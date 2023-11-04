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ضمن منافسات دوري روشن

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الخليج

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ مساءً
النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الخليج
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة التألق أمام الخليج في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.

مباراة النصر ضد الخليج

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الخليج، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

نادي النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

تفوق نصراوي

وتُعد مباراة النصر ضد الخليج اليوم هي التاسعة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن العالمي من تحقيق الفوز 4 مرات، وخسر مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

النصر ضد الخليج
جانب من مباراة سابقة – المصدر @SPL

ويعود الفوز الوحيد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج إلى الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2016\ 2017، عندما تفوق بهدف دون رد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

النصر ضد الخليج
جانب من مباراة سابقة – المصدر @AlNassrFC

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