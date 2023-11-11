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ضمن منافسات دوري المحترفين

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع
المواطن - فريق التحرير

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يطمح النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، لمواصلة تألقه أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز اليوم.

العالمي ضيفًا على الوحدة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الوحدة ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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الوحدة في دوري روشن
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يحتل العالمي الوصافة برصيد 28 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

تفوق النصر

وتُعد مباراة الوحدة ضد النصر اليوم، هي المواجهة رقم 21 بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح العالمي في تحقيق الفوز 14 مرة، وخسر 3 لقاءات فقط، وتعادلا في مثلهم.

واعتاد العالمي على التألق أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الشرائع، حيث تقابلا 10 مرات في عهد الدوري السعودي للمحترفين، وحسم الأصفر 7 مواجهات لصالحه، وخسر مرة، وخيم التعادل على مباراتين.

مباراة الوحدة والنصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر @AlNassrFC

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