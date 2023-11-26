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ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

النصر يطمح لتكرار تفوقه ضد بيرسبوليس

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٢ مساءً
النصر يطمح لتكرار تفوقه ضد بيرسبوليس
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، لمواصلة تألقه في دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة بيرسبوليس الإيراني.

مباراة النصر ضد بيرسبوليس

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد بيرسبوليس، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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وقبل مباراة الغد، ينفرد العالمي بصدارة ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس الإيراني صاحب المركز الثاني.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

العالمي يسعى لمواصلة التألق

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، للظهور بشكل مميز في مباراة الغد، وتحقيق الفوز لتعزيز تواجده في صدارة مجموعته، خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره، ما يُحفز اللاعبين للتألق.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

ويأمل العالمي في تكرار فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس، بعدما تغلب عليه في ملعبه بهدفين دون رد، خاصة أن انتصاره في مباراة الغد، سيمنحه بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

على الجانب الآخر، يُمني الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس النفس، بتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، والحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا.

النصر ضد بيرسبوليس
جانب من المباراة السابقة

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