النصر يطمح لتكرار تفوقه ضد بيرسبوليس

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، لمواصلة تألقه في دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة بيرسبوليس الإيراني.

مباراة النصر ضد بيرسبوليس

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد بيرسبوليس، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة الغد، ينفرد العالمي بصدارة ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس الإيراني صاحب المركز الثاني.

العالمي يسعى لمواصلة التألق

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، للظهور بشكل مميز في مباراة الغد، وتحقيق الفوز لتعزيز تواجده في صدارة مجموعته، خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره، ما يُحفز اللاعبين للتألق.

ويأمل العالمي في تكرار فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس، بعدما تغلب عليه في ملعبه بهدفين دون رد، خاصة أن انتصاره في مباراة الغد، سيمنحه بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

على الجانب الآخر، يُمني الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس النفس، بتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، والحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا.