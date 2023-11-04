النصر يعزز وصافته لدوري روشن بثنائية في الخليج

حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا ثمينًا على نادي الخليج بثنائية دون رد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر ضد الخليج

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو افتتح التسجيل لأصفر الرياض في الدقيقة الـ25 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الإسباني إيمريك لابورت الهدف الثاني للنصر بالدقيقة الـ59.

وبعد المباراة، أصبح رصيد أصفر الرياض 28 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الخليج عند 10 نقاط في المركز الـ15.

مباريات الجولة الـ12

وكانت مباريات الجولة الـ12 من دوري روشن انطلقت بداية من أمس بالتعادل بين الطائي والفيحاء بثلاثية لكل فريق، بينما فاز الهلال على الفتح بثنائية دون رد، وفاز الشباب على الاتحاد بهدف دون رد.

وفي مباريات اليوم، فاز أبها على الأخدود بثلاثية مقابل هدفين، وفاز النصر على الخليج بثنائية دون رد، وتعادل الاتفاق بدون أهداف مع الرائد.

وتُختتم مباريات الجولة الـ12 غدًا بإقامة 3 مباريات وهم ” التعاون ضد ضمك” و ” الحزم ضد الوحدة” و ” الأهلي ضد الرياض”.