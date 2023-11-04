مغامرات وحكايات خيالية في متحف Big Fun لا أهداف في مباراة الاتفاق والرائد النصر يعزز وصافته لدوري روشن بثنائية في الخليج نيوكاسل يونايتد يقدم هدية لـ مان سيتي ويهزم آرسنال بهدف هاتريك هاري كين يقود بايرن ميونخ لفوز عريض ضد دورتموند شلالات ومناظر بديعة بالبلدة القديمة في العلا كأس العالم 2034 في السعودية بمثابة وضع الكرز فوق الكعكة إطلاق أول نموذج لـ الذكاء الاصطناعي لعملاء X Premium بـ16 دولارًا شهريًا ثنائية تُهدي الفوز لـ الأهلي ضد المقاولون عارف لـ أنمار الحائلي: وضِّح ما يحدث في نادي الاتحاد أو استقل !
حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا ثمينًا على نادي الخليج بثنائية دون رد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو افتتح التسجيل لأصفر الرياض في الدقيقة الـ25 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الإسباني إيمريك لابورت الهدف الثاني للنصر بالدقيقة الـ59.
وبعد المباراة، أصبح رصيد أصفر الرياض 28 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الخليج عند 10 نقاط في المركز الـ15.
وكانت مباريات الجولة الـ12 من دوري روشن انطلقت بداية من أمس بالتعادل بين الطائي والفيحاء بثلاثية لكل فريق، بينما فاز الهلال على الفتح بثنائية دون رد، وفاز الشباب على الاتحاد بهدف دون رد.
وفي مباريات اليوم، فاز أبها على الأخدود بثلاثية مقابل هدفين، وفاز النصر على الخليج بثنائية دون رد، وتعادل الاتفاق بدون أهداف مع الرائد.
وتُختتم مباريات الجولة الـ12 غدًا بإقامة 3 مباريات وهم ” التعاون ضد ضمك” و ” الحزم ضد الوحدة” و ” الأهلي ضد الرياض”.
🚀 صاروخية #رونالدو تعلن تقدم #النصر🔥#دوري_روشن_السعودي#النصر_الخليج | #SSC pic.twitter.com/gkXrFP9MPM
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 4, 2023
هدددددف!⚽
لابورت يضيف الثاني للنصر بعد عرضية كريستيانو رونالدو⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#النصر_الخليج | #SSC pic.twitter.com/raq4aaVG0t
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 4, 2023