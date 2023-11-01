النصر ينفرد برقم استثنائي في كأس الملك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تألقه اللافت في النسخة الحالية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لينفرد بصدارة قائمة مميزًة.

الفوز على الاتفاق

ولعب النصر ضد الاتفاق بالأمس على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بهدف دون رد، ليتأهل إلى ربع النهائي.

النصر لا يغيب عن ربع النهائي

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هو الوحيد الذي لم يغب عن التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين خلال الأعوام العشرة الأخيرة.

وعلى الرغم من تأهل العالمي باستمرار إلى الدور ربع النهائي، إلا أنه لم ينجح في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، ما يُحفز لاعبيه للتألق والفوز بالنسخة الحالية من البطولة.

ويُقدم العالمي مستوى مميزًا مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل وصافة دوري روشن السعودي، بجانب تأهله إلى ربع النهائي، كما بدأ الموسم بحصد لقب البطولة العربية.