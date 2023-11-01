النفط يتحول للانخفاض عند التسوية مع مخاوف ضعف الطلب

تحولت أسعار النفط للانخفاض عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تقييم الأسواق زيادة مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل بيانات عن انكماش النشاط الصناعي في أكبر اقتصادات العالم، الأمر الذي زاد من مخاوف تراجع الطلب.

مخزونات النفط الأمريكية

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، زادت مخزونات النفط بنحو 800 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري، بعد ارتفاعها 1.4 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريد، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي 2.3 نقطة عند 46.7 نقطة خلال أكتوبر، لينكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للشهر الثاني عشر على التوالي، مع تراجع الطلبيات الجديدة والتوظيف.

هبوط بعد الصعود

وبحسب مسح “كايشين”، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني إلى 49.5 نقطة في أكتوبر مقارنة بقراءة سبتمبر عند 50.6 نقطة، وهو ما يتوافق مع البيانات الرسمية التي صدرت الثلاثاء، لتتزايد الشكوك بشأن مدى تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير (الأكثر نشاطًا) بنسبة 0.45% بما يعادل 39 سنتًا عند 84.63 دولار للبرميل، بعد أن صعدت إلى 87.24 دولار خلال الجلسة.

مقدار الانخفاض

وانخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.7% أو 58 سنتًا، ليسجل 80.44 دولار للبرميل، بعد أن زاد إلى 83.42 دولار خلال التداولات.