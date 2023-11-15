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النقل والخدمات اللوجستية تتوج جهودها بالحصول على آيزو ISO/IEC 20000

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٥ مساءً
النقل والخدمات اللوجستية تتوج جهودها بالحصول على آيزو ISO/IEC 20000
المواطن - فريق التحرير

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‎حصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات والإدارة العامة للتحول الرقمي، على شهادة الجودة العالمية آيزو (ISO/IEC 20000) في مجال تطبيق إدارة خدمات تقنية المعلومات، بعد استيفاء جميع المتطلبات اللازمة للحصول على هذه الشهادة، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو إدارة تقنية وفق أعلى المعايير الدولية.

أفضل الممارسات والمعايير العالمية

‎وقال مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الاستاذ أحمد بن سفيان الحسن إن حصول الوزارة على هذه الشهادة يتوج النجاحات التي حققتها في تطوير خدماتها التقنية ومواكبة التحول الرقمي، مشددًا على أن الوزارة تعمل وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتقدم إجراءات وخدمات عالية الجودة تعكس التزامها وحرصها على تنظيم الأعمال وتطوير المهارات والكوادر العاملة في مجال تقنية المعلومات والتحول الرقمي.

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‎وتابع الحسن أن الوزارة عملت على تحسين وتطوير مستوى الخدمة من خلال منصات رقمية تزيد من الكفاءة والجودة والفعالية في قطاع تقنية المعلومات، بالإضافة إلى أتمتة العمليات، والإجراءات الرئيسية لتقنية المعلومات بهدف تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات التقنية وتعزيز الشفافية والوضوح في الإجراءات ومؤشرات الأداء، وذلك لرفع مستوى كفاءة الأعمال وجودة الخدمات، بما يتماشى مع مستهدفات الوزارة ورؤية المملكة 2030.

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