النيابة العامة: إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية للسرقة هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات إغلاق جزئي في طريق الملك عبدالله لتنفيذ مشروع تحسين جودة مياه الشرب بالدمام تعليق الدراسة المسائية في مدارس جدة ورابغ وخليص ومكة وفاة غلام شبير أطول رجل في العالم تراجع أرباح أسواق العثيم 91.8% إلى 62.4 مليون ريال طريقة الحصول على تأشيرة زيارة أعمال “مستثمر زائر” ارتفاع أرباح الغاز الأهلية الفصلية إلى 57.2 مليون ريال الداخلية تعلن عن وظائف مدنية في برنامج المدن الطبية مساند: 4 طرق لإثبات القدرة المالية لإصدار تأشيرة الاستقدام
أنهت نيابة الأموال إجراءات التحقيق مع عصابة إجرامية منظمة مكونة من (5) مواطنين يمتهنون السرقات.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالدخول إلى عدة مشاريع إنشائية، وقطع كيابل الكهرباء وسرقتها، وسرقة معدات صناعية، وإعداد أماكن خارج البنيان لتخزين المسروقات.
وتم إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن تصل بعضها إلى (25) سنة.
وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية وتحريك الدعاوى الجزائية العامة بحق كل من يقدم على الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.