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الهلال فاوض سافيتش قبل انتخاب خالد العيسى!

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٧ مساءً
الهلال فاوض سافيتش قبل انتخاب خالد العيسى!
المواطن - فريق التحرير

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أثار رئيس مؤسسة النادي غير الربحية، خالد العيسى، حالة من الجدل بشأن طلباته من برنامج الاستقطاب، لتدعيم صفوف الفريق الأول في الميركاتو الصيفي.

خالد العيسى يُثير الجدل

وكان خالد العيسى قد أكد أن الأهلي أول من تواصل مع ساديو ماني، وأوضح أنه طلب من برنامج الاستقطاب ضم سيرجيو راموس وليفاندوفسكي، ثلاثي خط الوسط كاسيميرو وسافيتش وفيراتي، إلا أنه لم يجد أي تجاوب.

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خالد العيسى
العيسى

الهلال فاوض سافيتش أولًا

وتسببت تصريحات العيسى في حالة من الغضب الجماهيري، ولكن مصادر وثيقة الاطلاع أكدت لـ”الشرق الأوسط”، مغالطات رئيس النادي، وأوضحت أن أغلب اللاعبين الذين تحدث عنهم لم يُطلَبوا من الأهلي في الأساس.

وأضافت: “خالد العيسى، ليس مخولاً بالطلب من برنامج الاستقطاب، لأن طلبات التعاقدات تتم عبر اللجنة الفنية في النادي، وليس رئيس مجلس الإدارة، والشركة التي تملك النادي تعلم بذلك، وبالتالي فإن تصريحاته لا يعتد بها”.

وتابعت: “شركة النادي لديها رئيس تنفيذي مخول بالتواصل مع برنامج الاستقطاب، وهناك اتصالات تتم مع اللجنة الفنية في النادي التي من خلالها تم التعاقد مع لاعبين كبار، يتقدمهم الجزائري رياض محرز وكيسيه وماكسيمان”.

رياض محرز
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

وبشأن تصريحاته عن سافيتش، أكدت المصادر أن ما قاله غير صحيح؛ لأن سافيتش كان مرتبطاً بالهلال في وسائل الإعلام العالمية قبل انتخاب خالد العيسى، وأضافت: “الأزرق هو مَن طلب اللاعب وفاوضه عبر برنامج الاستقطاب”.

سيرجي سافيتش
سافيتش – المصدر spl

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