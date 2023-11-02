الهلال في اختبار صعب ضد الفتح

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره الفتح غدًا.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الفتح ضد الهلال، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.
وقبل مواجهة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد الفتح في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.
ويدخل الزعيم مباراة الفتح ضد الهلال بمعنويات مرتفعة، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة في دوري روشن السعودي، ويتصدر قائمة الأقوى دفاعيًّا، ويحتل المركز الثاني في قائمة الأقوى هجوميًّا.
ويأمل الفريق الأول لكرة القدم في مواصلة سلسلة انتصاراته بدوري روشن السعودي، وزيادة فارق النقاط عن أقرب منافسيه، خاصة أن النصر يسير بشكل مميز ويُلاحقه على صدارة الترتيب، حيث يملك 25 نقطة.
على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مستوى مميزًا في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، في ظل امتلاكه للعديد من النجوم المميزين، وفي مقدمتهم مراد باتنا وكريستان تيو.