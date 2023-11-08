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ضمن منافسات دوري روشن

الهلال في مهمة خاصة ضد التعاون

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٥ مساءً
الهلال في مهمة خاصة ضد التعاون
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة تألقه وتحقيق الفوز أمام التعاون.

مباراة الهلال ضد التعاون

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد التعاون، عند الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الثالث برصيد 25 نقطة، متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الرابع.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

جيسوس يسعى لمواصلة الانتصارات

ويدخل جيسوس، مباراة الهلال ضد التعاون بهدف مواصلة سلسلة الانتصارات؛ التي منحته صدارة دوري روشن السعودي، ودوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى التأهل إلى دور الـ8 في كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

ويأمل الزعيم في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في دوري روشن السعودي، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الموسم الرياضي الحالي، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق وتعزيز تواجدهم في الصدارة.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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