الهلال في مهمة سهلة ضد مومباي سيتي

يأمل الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة تألقه في بطولة دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز ضد مومباي سيتي الهندي.

الهلال يسعى لتكرار الفوز

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد مومباي سيتي الهندي، مساء يوم غد الاثنين، على استاد “دي واي باتيل”، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويُعد الزعيم في مهمة سهلة غدًا، حيث أظهرت مباراة الذهاب بين الفريقين، الفوارق الفنية الكبيرة لصالح كتيبة جيسوس، ونجحوا في تحقيق الفوز بسداسية دون رد، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق وتكرار الفوز العريض.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مومباي سيتي الهندي، لاستغلال عامل الأرض، وتحقيق نتيجة إيجابية ضد الأزرق غدًا، أملًا في حصد أول نقطة له في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

الفريقان في دوري أبطال آسيا

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة مجموعته بدوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن نافباخور الأوزبكي، فيما يتذيل مومباي سيتي الترتيب بدون رصيد.