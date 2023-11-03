الهلال يتألق ضد الفتح في الأحساء

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواصلة تألقه أمام الفتح في ملعبه، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم بدوري روشن السعودي.

الفتح ضد الهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفتح ضد الهلال، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

تفوق هلالي

وتُعد مباراة الفتح ضد الهلال اليوم هي المواجهة الـ15 بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يخسر الأزرق سوى مرة واحدة فقط، وتعادل في أخرى، ونجح في تحقيق الفوز 12 مرة.

ويدخل الزعيم مباراة الفتح ضد الهلال بمعنويات مرتفعة، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة في دوري روشن السعودي، ويتصدر قائمة الأقوى دفاعيًّا، ويحتل المركز الثاني في قائمة الأقوى هجوميًّا.

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مستوى مميزًا في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، في ظل امتلاكه للعديد من النجوم المميزين، وفي مقدمتهم مراد باتنا وكريستان تيو.