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ضمن منافسات دوري المحترفين

الهلال يتألق ضد الفتح في الأحساء

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ صباحاً
الهلال يتألق ضد الفتح في الأحساء
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواصلة تألقه أمام الفتح في ملعبه، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم بدوري روشن السعودي.

الفتح ضد الهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفتح ضد الهلال، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

تفوق هلالي

وتُعد مباراة الفتح ضد الهلال اليوم هي المواجهة الـ15 بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يخسر الأزرق سوى مرة واحدة فقط، وتعادل في أخرى، ونجح في تحقيق الفوز 12 مرة.

الهلال والفتح
جانب من مباراة سابقة – المصدر @Alhilal_FC

ويدخل الزعيم مباراة الفتح ضد الهلال بمعنويات مرتفعة، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة في دوري روشن السعودي، ويتصدر قائمة الأقوى دفاعيًّا، ويحتل المركز الثاني في قائمة الأقوى هجوميًّا.

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مستوى مميزًا في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، في ظل امتلاكه للعديد من النجوم المميزين، وفي مقدمتهم مراد باتنا وكريستان تيو.

الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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