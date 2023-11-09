مباراتان غدًا بالجولة الـ13 من دوري روشن الهلال يتجه لرفع اسم نيمار من قائمة الفريق بيلا حديد تتصدر مواقع التواصل بعدما تخلت عنها ديور ريال مدريد يحدد بديل صفقة بديلة لـ مبابي وزارة الإعلام تقيم “واحة الإعلام” تزامنًا مع القمم التي تستضيفها السعودية الغذاء والدواء: لا وجود لرقائق بطاطس غير حلال في السعودية كريستيانو رونالدو جاهز لمواجهة الوحدة دار أسولين العالمية تُدشن إصدارين خاصين عن مكة المكرمة والمدينة المنورة مواجهة الرياض والفتح تتجدد بعد 14 عامًا الشباب يسعى لمواصلة تألقه مع بيسكان
تتجه إدارة نادي الهلال لرفع اسم النجم البرازيلي نيمار من قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لغيابه فترة طويلة عن الملاعب.
وكان نيمار قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وخضع مؤخرًا لعملية جراحية.
وتتجه الإدارة الهلالية لرفع اسم نيمار من القائمة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعب أجنبي آخر، وتسجيله في قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وسيغيب نيمار عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمدة 6 أشهر على الأقل، ثم يخضع لبرنامج تأهيلي والمشاركة بشكل تدريجي، ما يصعب تواجده مع الأزرق خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.
على الجانب الآخر، يستعد الهلال لمواجهة التعاون، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الثالث برصيد 25 نقطة، متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الرابع.