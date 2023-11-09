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بعد خضوعه لعملية جراحية

الهلال يتجه لرفع اسم نيمار من قائمة الفريق

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣١ مساءً
الهلال يتجه لرفع اسم نيمار من قائمة الفريق
المواطن - فريق التحرير

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تتجه إدارة نادي الهلال لرفع اسم النجم البرازيلي نيمار من قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لغيابه فترة طويلة عن الملاعب.

استبعاد نيمار من القائمة

وكان نيمار قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وخضع مؤخرًا لعملية جراحية.

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نيمار
النجم البرازيلي – المصدر apnews

وتتجه الإدارة الهلالية لرفع اسم نيمار من القائمة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعب أجنبي آخر، وتسجيله في قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسيغيب نيمار عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمدة 6 أشهر على الأقل، ثم يخضع لبرنامج تأهيلي والمشاركة بشكل تدريجي، ما يصعب تواجده مع الأزرق خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

مباراة الهلال ضد التعاون

على الجانب الآخر، يستعد الهلال لمواجهة التعاون، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الثالث برصيد 25 نقطة، متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الرابع.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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