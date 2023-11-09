الهلال يتجه لرفع اسم نيمار من قائمة الفريق

تتجه إدارة نادي الهلال لرفع اسم النجم البرازيلي نيمار من قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لغيابه فترة طويلة عن الملاعب.

استبعاد نيمار من القائمة

وكان نيمار قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وخضع مؤخرًا لعملية جراحية.

وتتجه الإدارة الهلالية لرفع اسم نيمار من القائمة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعب أجنبي آخر، وتسجيله في قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسيغيب نيمار عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمدة 6 أشهر على الأقل، ثم يخضع لبرنامج تأهيلي والمشاركة بشكل تدريجي، ما يصعب تواجده مع الأزرق خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

مباراة الهلال ضد التعاون

على الجانب الآخر، يستعد الهلال لمواجهة التعاون، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الثالث برصيد 25 نقطة، متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الرابع.