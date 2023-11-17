الهلال يتصدر قائمة مميزة بدوري روشن

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أداء لافتًا تحت قيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس هذا الموسم، ليتصدر قائمة مميزة في دوري روشن السعودي.

الهلال يتصدر القائمة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على منصة “إكس”، عن قائمة الأكثر تمريرات في الثلث الأخير من الملعب، وجاء الهلال في الصدارة برصيد 2267 تمريرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني بقائمة الأكثر تمريرًا في الثلث الأخير بـ2155 تمريرة، يليه الاتحاد برصيد 1952 تمريرة، ثم الشباب بـ1932 تمريرة، والتعاون خامسًا بـ1818 تمريرة.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب الدوري بعد الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ24 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.