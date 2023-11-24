الهلال يتطلع لمواصلة سلسلة انتصاراته

يسعى الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم.

الأزرق ضيفًا على الحزم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على نظيره الحزم، عند الساعة السادسة مساء يوم غد السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة الغد، ينفرد الأزرق بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

الهلال يسعى لمواصلة تألقه

وتبدو الفوارق الفردية والجماعية كبيرة بين لاعبي الحزم والهلال قبل مواجهة الغد، ما يُحفز لاعبي الأزرق لتحقيق فوز جديد، وزيادة فارق النقاط مع أقرب منافسيه، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الوصيف بـ31 نقطة.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بخطى واثقة هذا الموسم، حيث إنه لم يخسر أي لقاء، وتعثر بالتعادل مرتين فقط، ولم تستقبل شباكه سوى 8 أهداف، ليتصدر قائمة الأقوى دفاعيًا، وسجل 34 هدفًا كثاني أقوى هجوم.

على الجانب الآخر، تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم مع المدير الفني الأوروغوياني دانيال كارينيو، حيث نجح في الفوز على الرائد بنتيجة 4\3، وعطل الاتحاد بتعادل إيجابي، قبل أن يخسر بصعوبة من الوحدة والأخدود.