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في شباك فريق الحزم

الهلال يحطم رقم الاتحاد بعد تسجيله 9 أهداف

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
الهلال يحطم رقم الاتحاد بعد تسجيله 9 أهداف
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال رقمًا قياسيًا، وذلك بعد فوزه اليوم على نادي الحزم بنتيجة 9-0 وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن.

وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة الدوري السعودي للمحترفين عبر منصة ” إكس” أن أزرق الرياض حقق أكبر نتيجة في تاريخ دوري المحترفين بعد فوزه على الحزم بنتيجة 9-0 محطمًا الرقم المسجل باسم نادي الاتحاد حيث فاز العميد في موسم 2011/2012 على نادي القادسية بنتيجة 8-0.

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الهلال والحزم

وفي مباراة الهلال والحزم، وخلال الشوط الأول، سجل النجم الصربي ميتروفيتش الهدف الأول بقدمه اليمنى بعد متابعة مميزة لعرضية متقنة من الظهير الأيمن محمد البريك في الدقيقة الـ14، ثم عزز محمد كنو من تقدم الأزرق بالهدف الثاني في الدقيقة الـ33، وعند حلول الدقيقة الـ42 سجل محمد القحطاني ثالث أهداف أزرق الرياض.

وفي الشوط الثاني، سجل أزرق الرياض 6 أهداف عبر كل من ” مالكوم ” 3 أهداف في الدقائق الـ 52 والـ55 والـ85، بينما سجل صالح الشهري هدفًا ومحمد البريك هدفًا وسيرجي سافيتش هدفًا في الدقائق الـ80 والـ82 والـ93.

الهلال والحزم - دوري روشن

الزعيم منفردًا بالصدارة 

وبعد الفوز، أصبح رصيد الأزرق 38 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز الـ18 والأخير.

الهلال والحزم - دوري روشن

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