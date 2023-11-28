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خلال مواجهة اليوم بدوري الأبطال

الهلال يستهدف الفوز الثاني ضد نافباخور

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
الهلال يستهدف الفوز الثاني ضد نافباخور
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتجاوز عقبة نظيره نافباخور الأوزبكي، ومواصلة تألقه في بطولة دوري أبطال آسيا.

الأزرق ضيفًا على نافباخور

ومن المقرر أن تُقام مباراة نافباخور ضد الهلال على الملعب المركزي، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

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مباراة نافباخور ضد الهلال
موعد المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وقبل مباراة اليوم، يحتل الأزرق صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نافباخور الأوزبكي صاحب المركز الثاني.

الهلال في دوري أبطال آسيا
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يبحث عن الفوز الثاني

وتُعد مباراة نافباخور ضد الهلال اليوم، هي الثالثة بين الفريقين في جميع المسابقات القارية، حيث تقابلا في ذهابًا بالرياض في مرحلة المجموعات من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال آسيا، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1\1.

وتعود أول مواجهة بين الفريقين إلى الدور ربع النهائي من بطولة الأندية الآسيوية لأبطال الدوري في النسخة القديمة عام 1998، وانتهت بفوز الأزرق ضد نافباخور الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

نيمار - الهلال ونافباخور

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