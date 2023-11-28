الهلال يستهدف الفوز الثاني ضد نافباخور

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتجاوز عقبة نظيره نافباخور الأوزبكي، ومواصلة تألقه في بطولة دوري أبطال آسيا.

الأزرق ضيفًا على نافباخور

ومن المقرر أن تُقام مباراة نافباخور ضد الهلال على الملعب المركزي، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الأزرق صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نافباخور الأوزبكي صاحب المركز الثاني.

الهلال يبحث عن الفوز الثاني

وتُعد مباراة نافباخور ضد الهلال اليوم، هي الثالثة بين الفريقين في جميع المسابقات القارية، حيث تقابلا في ذهابًا بالرياض في مرحلة المجموعات من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال آسيا، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1\1.

وتعود أول مواجهة بين الفريقين إلى الدور ربع النهائي من بطولة الأندية الآسيوية لأبطال الدوري في النسخة القديمة عام 1998، وانتهت بفوز الأزرق ضد نافباخور الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدف.