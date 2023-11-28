Icon

تنفيذ حكم القتل قصاصاً من مواطن قتل أخيه دهساً عدة مرات عمداً وعدواناً بالرياض Icon الجامعة الإسلامية تبدأ تلقي طلبات شغل الوظائف الأكاديمية Icon رونالدو: سعيد بالتأهل والوصول لـ20 مباراة دون هزيمة Icon سودانيان يواجهان غرامة 48 ألف ريال لنقلهما الحطب المحلي في عسير Icon سماحة المفتي: تبرعوا لإخوانكم المحتاجين من الفقراء والمساكين في فصل الشتاء Icon 39 طنًا من المساعدات السعودية تصل مطار العريش Icon برعاية ولي العهد .. انطلاق منتدى جازان للاستثمار 2023 غدًا Icon تراجع درجات الحرارة وطريف تسجل 6 مئوية Icon التأمينات : تقديم موعد راتب التقاعد Icon الطائرة الإغاثية السعودية 22 تغادر إلى مطار العريش لمساعدة غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال مواجهة نافباخور اليوم

الهلال يسعى لحسم التأهل في الصدارة

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ مساءً
الهلال يسعى لحسم التأهل في الصدارة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يطمح الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة التألق في بطولة دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة نافباخور الأوزبكي اليوم.

مباراة نافباخور ضد الهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة نافباخور ضد الهلال على الملعب المركزي، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

قد يهمّك أيضاً
اللجنة الوزارية المشتركة تعقد اجتماعًا مع ماكرون في باريس

اللجنة الوزارية المشتركة تعقد اجتماعًا مع ماكرون في باريس

التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الحزم

التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الحزم

وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نافباخور الأوزبكي صاحب المركز الثاني.

الهلال في دوري أبطال آسيا
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

الأزرق يستهدف الصدارة

ويدخل الأزرق مباراة نافباخور ضد الهلال اليوم، بحثًا عن تحقيق الفوز، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، في صدارة مجموعته، حيث إنه يتفوق على الفريق الأوزبكي بالأهداف.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

ويعول جيسوس على خبرات لاعبيه، والتألق اللافت للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ونجح في اكتساح الحزم بنتيجة 9\0، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأوزبكي في استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة نافباخور ضد الهلال اليوم، وتحقيق نتيجة إيجابية، والحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور التالي متصدرًا مجموعته.

الهلال ضد نافباخور

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بصمة كريم بنزيما تغيب عن انطلاقته القارية للمرة الأولى
آخر الاخبار

بصمة كريم بنزيما تغيب عن انطلاقته القارية...

آخر الاخبار
فلكية جدة: خسوف جزئي للقمر بكافة المناطق مساء اليوم
السعودية اليوم

فلكية جدة: خسوف جزئي للقمر بكافة المناطق...

السعودية اليوم
وزارة الإعلام تقيم واحة الإعلام تزامنًا مع قمم السعودية الثلاث
السعودية اليوم

وزارة الإعلام تقيم واحة الإعلام تزامنًا مع...

السعودية اليوم
هدف يفصل حمدالله عن رقم تاريخي بكأس الملك
آخر الاخبار

هدف يفصل حمدالله عن رقم تاريخي بكأس...

آخر الاخبار
سبب رفض الهلال التفريط في ميتروفيتش
الرياضة

سبب رفض الهلال التفريط في ميتروفيتش

الرياضة
ثنائية تُهدي الفوز لـ الأهلي ضد المقاولون
الرياضة

ثنائية تُهدي الفوز لـ الأهلي ضد المقاولون

الرياضة
ميتروفيتش ومالكوم يقودان تشكيل الهلال المتوقع ضد التعاون
آخر الاخبار

ميتروفيتش ومالكوم يقودان تشكيل الهلال المتوقع ضد...

آخر الاخبار
استبعاد السكر والحلويات بالكامل قد يؤدي للوفاة
صحة وطب‎

استبعاد السكر والحلويات بالكامل قد يؤدي للوفاة

صحة وطب‎