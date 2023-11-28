الهلال يسعى لحسم التأهل في الصدارة

يطمح الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة التألق في بطولة دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة نافباخور الأوزبكي اليوم.

مباراة نافباخور ضد الهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة نافباخور ضد الهلال على الملعب المركزي، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نافباخور الأوزبكي صاحب المركز الثاني.

الأزرق يستهدف الصدارة

ويدخل الأزرق مباراة نافباخور ضد الهلال اليوم، بحثًا عن تحقيق الفوز، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، في صدارة مجموعته، حيث إنه يتفوق على الفريق الأوزبكي بالأهداف.

ويعول جيسوس على خبرات لاعبيه، والتألق اللافت للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ونجح في اكتساح الحزم بنتيجة 9\0، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأوزبكي في استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة نافباخور ضد الهلال اليوم، وتحقيق نتيجة إيجابية، والحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور التالي متصدرًا مجموعته.