الهلال يسعى لحسم التأهل في الصدارة

تنفيذ حكم القتل قصاصاً من مواطن قتل أخيه دهساً عدة مرات عمداً وعدواناً بالرياض الجامعة الإسلامية تبدأ تلقي طلبات شغل الوظائف الأكاديمية رونالدو: سعيد بالتأهل والوصول لـ20 مباراة دون هزيمة سودانيان يواجهان غرامة 48 ألف ريال لنقلهما الحطب المحلي في عسير سماحة المفتي: تبرعوا لإخوانكم المحتاجين من الفقراء والمساكين في فصل الشتاء 39 طنًا من المساعدات السعودية تصل مطار العريش برعاية ولي العهد .. انطلاق منتدى جازان للاستثمار 2023 غدًا تراجع درجات الحرارة وطريف تسجل 6 مئوية التأمينات : تقديم موعد راتب التقاعد الطائرة الإغاثية السعودية 22 تغادر إلى مطار العريش لمساعدة غزة
يطمح الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة التألق في بطولة دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة نافباخور الأوزبكي اليوم.
ومن المقرر أن تُقام مباراة نافباخور ضد الهلال على الملعب المركزي، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نافباخور الأوزبكي صاحب المركز الثاني.
ويدخل الأزرق مباراة نافباخور ضد الهلال اليوم، بحثًا عن تحقيق الفوز، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، في صدارة مجموعته، حيث إنه يتفوق على الفريق الأوزبكي بالأهداف.
ويعول جيسوس على خبرات لاعبيه، والتألق اللافت للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ونجح في اكتساح الحزم بنتيجة 9\0، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق.
على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأوزبكي في استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة نافباخور ضد الهلال اليوم، وتحقيق نتيجة إيجابية، والحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور التالي متصدرًا مجموعته.