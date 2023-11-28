الهلال يصعد لثمن نهائي دوري أبطال آسيا بثنائية في نافباخور

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد فوزه على فريق نافباخور الأوزبكي بنتيجة 2- 0 في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني سجل الأزرق ثنائية عبر كل من مالكوم وسالم الدوسري في الدقيقتين الـ 69 والـ86.
وبعد الفوز، أصبح رصيد الأزرق 13 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة ليتأهل لدور الـ16 في البطولة، بينما تجمد رصيد فريق نافباخور عند 10 نقاط في الوصافة.