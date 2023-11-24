الهلال يفقد 5 لاعبين أمام الحزم

يدخل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مباراة الحزم مساء غدٍ السبت وهو يفتقد لخدمات 5 من لاعبيه، حيث تُقام المباراة في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

غيابات الهلال

وبعد الإعلان عن إصابة الحارس محمد العويس فسيدخل أزرق الرياض، مباراة الحزم ويغيب عن صفوفه كل من “نيمار، محمد العويس، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، ياسر الشهراني”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا السبت بإقامة 5 مباريات.

في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية سيلعب “الحزم ضد أزرق الرياض”، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة تُقام مباريات “الأهلي والشباب” و”الوحدة ضد الخليج” و”الفتح ضد الفيحاء” و”ضمك ضد أبها”.