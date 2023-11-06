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في الجولة الرابعة من دور المجموعات

الهلال يهزم مومباي سيتي بثنائية ويواصل صدارته الآسيوية

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٠ مساءً
الهلال يهزم مومباي سيتي بثنائية ويواصل صدارته الآسيوية
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في تحقيق فوز مهم على حساب مضيفه مومباي سيتي الهندي بنتيجة 2-0 وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال ضد مومباي سيتي

الشوط الأول كان انتهى بالتعادل السلبي، حيث أُتيحت للأزرق بعض الفرص خلال الشوط الأول عبر هجمات من البرازيلي ميشايل وسالم الدوسري ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل الأزرق الهدف الأول من ضربة رأسية عبر البرازيلي ميشايل في الدقيقة الـ62 بعد عرضية متقنة من النجم محمد البريك.

الهلال ضد مومباي سيتي

وفي الدقيقة الـ86 سجل الصربي ميتروفيتش الهدف الثاني لأزرق الرياض من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من البرازيلي مالكوم.

بعد الفوز، أصبح رصيد الهلال 10 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، بينما تجمد رصيد مومباي سيتي عند صفر من النقاط.

 

 

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