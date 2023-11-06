وظائف شاغرة في شركة الاتصالات السعودية وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكو روان للحفر 700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج الغربي لمطار الدمام معلومات عن عبدالله السالم بعد مطالبة جماهير الاتحاد برحيله وظائف شاغرة في فروع قطار سار الأمن العام: ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل مخالفة مرورية وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي الهلال يهزم مومباي سيتي بثنائية ويواصل صدارته الآسيوية جامعة الإمام محمد بن سعود تحتفي بـ الحجيلان أول وزير إعلام في المملكة
نجح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في تحقيق فوز مهم على حساب مضيفه مومباي سيتي الهندي بنتيجة 2-0 وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
الشوط الأول كان انتهى بالتعادل السلبي، حيث أُتيحت للأزرق بعض الفرص خلال الشوط الأول عبر هجمات من البرازيلي ميشايل وسالم الدوسري ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل الأزرق الهدف الأول من ضربة رأسية عبر البرازيلي ميشايل في الدقيقة الـ62 بعد عرضية متقنة من النجم محمد البريك.
وفي الدقيقة الـ86 سجل الصربي ميتروفيتش الهدف الثاني لأزرق الرياض من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من البرازيلي مالكوم.
بعد الفوز، أصبح رصيد الهلال 10 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، بينما تجمد رصيد مومباي سيتي عند صفر من النقاط.