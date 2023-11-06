الهلال يهزم مومباي سيتي بثنائية ويواصل صدارته الآسيوية

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في تحقيق فوز مهم على حساب مضيفه مومباي سيتي الهندي بنتيجة 2-0 وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال ضد مومباي سيتي

الشوط الأول كان انتهى بالتعادل السلبي، حيث أُتيحت للأزرق بعض الفرص خلال الشوط الأول عبر هجمات من البرازيلي ميشايل وسالم الدوسري ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل الأزرق الهدف الأول من ضربة رأسية عبر البرازيلي ميشايل في الدقيقة الـ62 بعد عرضية متقنة من النجم محمد البريك.

وفي الدقيقة الـ86 سجل الصربي ميتروفيتش الهدف الثاني لأزرق الرياض من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من البرازيلي مالكوم.

بعد الفوز، أصبح رصيد الهلال 10 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، بينما تجمد رصيد مومباي سيتي عند صفر من النقاط.