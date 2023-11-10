الهلال يواصل انفراده بـ ترتيب دوري روشن بثنائية في التعاون

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، انفراده بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد فوزه مساء اليوم الجمعة على نادي التعاون بنتيجة 2- 0 في الجولة الـ13 من عمر المسابقة.

فوز ثمين لـ الهلال

وقاتل الهلال خلال الشوط الأول لإحراز هدف، حيث نجح المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في إحراز الهدف الأول للفريق العاصمي ولكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغت الهدف؛ بسبب وجود دفعة من ميتروفيتش ضد مدافع التعاون، قبل إحرازه للهدف.

وفي الشوط الثاني، سجل الصربي ميتروفيتش الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الـ82، ثم عزز محمد كنو من تقدم الأزرق بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وبعد الفوز، أصبح رصيد أزرق الرياض 35 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد التعاون عند 25 نقطة في المركز الرابع.