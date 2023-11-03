الهلال يواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن ويهزم الفتح بثنائية

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، انفراده بـ صدارة ترتيب دوري روشن، وذلك بعد فوزه مساء اليوم على مضيفه الفتح بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من عمر المسابقة.

وسجل ميتروفيتش سريعًا في لقاء الفتح ضد الأزرق، بعد بدايته بـ 5 دقائق من ركلة جزاء.

الهلال ضد الفتح

وأهدر مالكوم فرصة محققة لإضافة الهدف الثاني لأزرق الرياض لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق العاصمي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، سجل سالم الدوسري الهدف الثاني لأزرق الرياض في الدقيقة الـ93 بمهارة عالية.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الأزرق 32 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الفتح عند 23 نقطة في المركز الرابع.