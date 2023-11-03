الهلال يواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن ويهزم الفتح بثنائية تسريبات الرخصة المهنية تضرب شفافية ومصداقية الاختبار تشكيلة مباراة الاتحاد والشباب لقطات جوية مبهرة لالتقاء شعيب الحسكي مع مرخ القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج طيران ناس يحتفل بأولى رحلاته المباشرة بين ألماتي وجدة فعلة متداولة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب ريمونتادا الطائي تمنحه 3 أهداف ضد الفيحاء بالشوط الأول الفتح يتأخر أمام الهلال بهدف ميتروفيتش في الشوط الأول البحث عن كنز موسم الرياض والجائزة مليون دولار
واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، انفراده بـ صدارة ترتيب دوري روشن، وذلك بعد فوزه مساء اليوم على مضيفه الفتح بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من عمر المسابقة.
وسجل ميتروفيتش سريعًا في لقاء الفتح ضد الأزرق، بعد بدايته بـ 5 دقائق من ركلة جزاء.
وأهدر مالكوم فرصة محققة لإضافة الهدف الثاني لأزرق الرياض لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق العاصمي بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، سجل سالم الدوسري الهدف الثاني لأزرق الرياض في الدقيقة الـ93 بمهارة عالية.
وبعد الفوز، أصبح رصيد الأزرق 32 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الفتح عند 23 نقطة في المركز الرابع.
📍من الأحساء.. الهلال يعزز صدارته ويصل للنقطة 32✅
⚽️شاهد ثنائية الأزرق⬇️🔵#دوري_روشن_السعودي#الفتح_الهلال | #SSC pic.twitter.com/MtQyYVhdEa
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023
هدددددف!⚽
🎖أفضل لاعب في آسيا "سالم الدوسري" يسجل هدف الانتصار للهلال بمهارة عالية⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الفتح_الهلال | #SSC pic.twitter.com/TxDwyTOsUa
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023