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في الجولة الـ14 من دوري روشن

الهلال يُمطر شباك الحزم بـ 9 أهداف ويواصل انفراده بالصدارة

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٩ مساءً
الهلال يُمطر شباك الحزم بـ 9 أهداف ويواصل انفراده بالصدارة
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فوزًا عريضًا على نادي الحزم بنتيجة 9-0 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن.

تساعية لـ الهلال

وفي الشوط الأول، سجل النجم الصربي ميتروفيتش الهدف الأول بقدمه اليمنى بعد متابعة مميزة لعرضية متقنة من الظهير الأيمن محمد البريك في الدقيقة الـ14، ثم عزز محمد كنو من تقدم الأزرق بالهدف الثاني في الدقيقة الـ33، وعند حلول الدقيقة الـ42 سجل محمد القحطاني ثالث أهداف أزرق الرياض.

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الهلال ضد الحزم -

وفي الشوط الثاني، سجل أزرق الرياض 6 أهداف عبر كل من ” مالكوم ” 3 أهداف في الدقائق الـ 52 والـ55 والـ85، بينما سجل صالح الشهري هدفًا ومحمد البريك هدفًا وسيرجي سافيتش هدفًا في الدقائق الـ80 والـ82 والـ93.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الأزرق 38 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز الـ18 والأخير.

 

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