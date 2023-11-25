الهلال يُمطر شباك الحزم بـ 9 أهداف ويواصل انفراده بالصدارة

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فوزًا عريضًا على نادي الحزم بنتيجة 9-0 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن.
وفي الشوط الأول، سجل النجم الصربي ميتروفيتش الهدف الأول بقدمه اليمنى بعد متابعة مميزة لعرضية متقنة من الظهير الأيمن محمد البريك في الدقيقة الـ14، ثم عزز محمد كنو من تقدم الأزرق بالهدف الثاني في الدقيقة الـ33، وعند حلول الدقيقة الـ42 سجل محمد القحطاني ثالث أهداف أزرق الرياض.
وفي الشوط الثاني، سجل أزرق الرياض 6 أهداف عبر كل من ” مالكوم ” 3 أهداف في الدقائق الـ 52 والـ55 والـ85، بينما سجل صالح الشهري هدفًا ومحمد البريك هدفًا وسيرجي سافيتش هدفًا في الدقائق الـ80 والـ82 والـ93.
وبعد الفوز، أصبح رصيد الأزرق 38 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز الـ18 والأخير.
هدددددف!⚽
بقذيفة من كنو.. الهلال يسجل الثاني 🚀⚽🔥
الحزم 0 × 2 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الهلال | #SSC pic.twitter.com/JhE2IwOmsi
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2023
هدددددف!⚽
ميتروفيش يعلن تقدم الهلال بالهدف الأول ⚽🔥
الحزم 0 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الهلال | #SSC pic.twitter.com/yHrqCLKTZU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2023
هدددددف!⚽
ثالث الأهداف الهلالية عن طريق محمد القحطاني⚽🔥
الحزم 0 × 3 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الهلال | #SSC pic.twitter.com/YwieumHvrC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2023
هدددددف!⚽
مالكوم يسجل رابع الأهداف⚽🔥
الحزم 0 × 4 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الهلال | #SSC pic.twitter.com/B1sv9oBjPJ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2023
هدددددف!⚽
مالكوم يسجل الخامس للهلال⚽🔥
الحزم 0 × 5 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الهلال | #SSC pic.twitter.com/tvLfAlSU0W
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2023
هدددددف!⚽
السابع للهلال عن طريق محمد البريك ⚽
الحزم 0 × 7 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الهلال | #SSC pic.twitter.com/p8rL0v7QRs
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2023
هدددددف!⚽
سافيتش وتاسع أهداف الهلال.. ⚽
الحزم 0 × 9 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الهلال | #SSC pic.twitter.com/SNSjXx5T58
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2023
هدددددف!⚽
8 أهداف للهلال.. هاتريك مالكوم ⚽⚽⚽
الحزم 0 × 8 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الهلال | #SSC pic.twitter.com/IxDPS6VDvT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2023