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ضمن منافسات دوري روشن

الوحدة يبحث عن الفوز الأول ضد الخليج بالشرائع

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ مساءً
الوحدة يبحث عن الفوز الأول ضد الخليج بالشرائع
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره الخليج اليوم.

الخليج ضيفًا على فرسان مكة

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الخليج، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

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الوحدة في دوري روشن
لاعبو فرسان مكة – المصدر @alwehdaclub1

وقبل مباراة اليوم، يحتل فرسان مكة المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

الخليج - الخليج ضد الفتح - دوري روشن السعودي
لاعبو الخليج – المصدر spl

الوحدة يسعى لتحقيق الفوز

وسبق أن لعب الوحدة ضد الخليج، 6 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008\ 2009، وفاز فرسان مكة مرة واحدة، وخسر 4 مرت، وتعادلا في لقاء وحيد.

ولعب الفريقان 3 مباريات على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، ولم ينجح فرسان مكة في تحقيق أي انتصار، حيث فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في مباراتين، وخيم التعادل على نتيجة لقاء.

الوحدة والخليج
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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