الوحدة يبحث عن الفوز الأول ضد الخليج بالشرائع

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره الخليج اليوم.

الخليج ضيفًا على فرسان مكة

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الخليج، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل فرسان مكة المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

الوحدة يسعى لتحقيق الفوز

وسبق أن لعب الوحدة ضد الخليج، 6 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008\ 2009، وفاز فرسان مكة مرة واحدة، وخسر 4 مرت، وتعادلا في لقاء وحيد.

ولعب الفريقان 3 مباريات على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، ولم ينجح فرسان مكة في تحقيق أي انتصار، حيث فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في مباراتين، وخيم التعادل على نتيجة لقاء.