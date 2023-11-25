الوحدة يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية إيجالو في الخليج

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة، فوزًا ثمينًا على حساب الخليج بنتيجة 3-1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الوحدة ضد الخليج

وشهد الشوط الأول، هدفين من الفريقين، حيث سجل النيجيري أوديون إيجالو الهدف الأول لفارس مكة في الدقيقة الثالثة، ثم تعادل البرتغالي فابيو مارتينيز لفريق الخليج من ركلة جزاء في الدقيقة الـ22.

وفي الشوط الثاني، سجل فارس مكة هدفين عبر نجمه إيجالو في الدقيقتين الـ 58 والـ80.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الوحدة 19 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الخليج عند 13 نقطة في المركز الـ14.

وكانت مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن، انطلقت بداية من أمس بفوز النصر على الأخدود بثلاثية دون رد، وفوز الرياض على التعاون بنتيجة هدفين لهدف، وتعادل الاتحاد والاتفاق، وفوز الطائي على الرائد برباعية مقابل 3 أهداف.

وفي مباريات اليوم، فاز الهلال على الحزم بنتيجة 9-0، وتعادل الأهلي بدون أهداف مع الشباب، بينما فاز الوحدة على الخليج بنتيجة 3-1، بينما فاز الفيحاء على الفتح بهدف دون رد، وفاز ضمك في ديربي المحالة على أبها بنتيجة 4-2.