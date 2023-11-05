الوحدة يقلب الطاولة على الحزم في دوري روشن

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة فوزًا ثمينًا على حساب الحزم بنتيجة 2- 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن.

وكان الحزم بادر بتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب برونو فيانا في الدقيقة الـ23.

ثم في الشوط الثاني سجل اللاعب عبدالعزيز نور هدفي التقدم لفرسان مكة في الدقيقتين الـ 70 والـ85.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الوحدة 16 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز الـ17.