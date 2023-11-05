الوحدة يقلب الطاولة على الحزم في دوري روشن التعادل السلبي عنوان مباراة التعاون وضمك سددت فاتورة الكهرباء بالخطأ فما الحل؟ بيانات أمريكية تقود أسواق الأسهم الخليجية نحو الارتفاع الاحتلال الإسرائيلي يقطع الاتصالات والإنترنت عن غزة الإسماعيلي يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام طلائع الجيش وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة رتال مي عز الدين تطل على الجمهور السعودي من نافذة موسم الرياض وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
حقق الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة فوزًا ثمينًا على حساب الحزم بنتيجة 2- 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن.
وكان الحزم بادر بتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب برونو فيانا في الدقيقة الـ23.
ثم في الشوط الثاني سجل اللاعب عبدالعزيز نور هدفي التقدم لفرسان مكة في الدقيقتين الـ 70 والـ85.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الوحدة 16 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز الـ17.
الوحدة يقلب الطاولة على الحزم بثنائية عبدالعزيز نور⚽️🔥
📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/jeCLkUCfaQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 5, 2023