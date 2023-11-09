Icon

حكام مباريات اليوم بدوري روشن السعودي Icon العفو عن الأم السفاحة يثير جدلًا كبيرًا بعدما هزت قصتها العالم Icon هبوط أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع Icon إنجاز تاريخي لـ أنشيلوتي في دوري الأبطال Icon ارتفاع أسعار النفط فوق 80 دولارًا للبرميل Icon القمة السعودية الأفريقية الأولى.. تأسيس لشراكة مثمرة في مختلف المجالات Icon فيرمينو يقود تشكيل الأهلي المتوقع ضد ضمك Icon السجن والغرامة لوافد زور شهادة للحصول على العضوية الهندسية Icon وزير الطاقة يوقع مذكرات تفاهم بين السعودية ودول أفريقية Icon وزير الاستثمار: نطمح للاستدامة الاقتصادية في أفريقيا بدمج أنواع مختلفة من الاستثمار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
موقع المملكة المجاور لدول أفريقيا كفيل باستثمار كافة المميزات

الوزير الفضلي: السعودية تمتلك القدرة والإمكانيات لإنتاج الكثير من المواد الغذائية المستدامة

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ مساءً
الوزير الفضلي: السعودية تمتلك القدرة والإمكانيات لإنتاج الكثير من المواد الغذائية المستدامة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن السعودية تمتلك العديد من المقومات والثروات الوطنية التي تضمن لها إنتاج الكثير من المواد الغذائية المستدامة، كما أنها تمتلك القدرة والإمكانيات التي تضمن لها إنتاج الأسماك بقدرة إنتاجية تصل لقرابة 700 ألف طن وتصديرها لدول العالم، مؤكدًا أن موقع المملكة المجاور لدول أفريقيا كفيل باستثمار المميزات التي تمتلكها الدول في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة ” تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم ” ضمن فعاليات المؤتمر السعودي العربي الأفريقي المنعقد في مدينة الرياض اليوم.

قد يهمّك أيضاً
أمطار وبروق تضيء سماء مكة المكرمة

أمطار وبروق تضيء سماء مكة المكرمة

وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة

وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة

الاستدامة والنمو

وشدد على أن السعودية لديها الكثير من الأنظمة والتشريعات الداعمة في مثل هذه الاستثمارات، لضمان استدامة ونمو القطاع، مبينًا أن القروض في هذا القطاع تضاعف حجمها لـ 16 ضعفاً خلال السنوات السبع الماضية، مشدداً على أن المملكة تعمل على الزيادة من منتجاتها واستثمار المميزات والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها، مؤكدًا أن الأسواق الحرة في المملكة تمتلك العديد من المميزات الكفيلة بخدمة المنطقة بأكملها.

إنتاج الغذاء وتوزيعه

وبين أن توفير الغذاء الصحي والآمن إضافة إلى النواحي اللوجستية تأتي ضمن أبرز التحديات الحالية في العالم، وأهمية العمل على الفرص الكبيرة في إنتاج الغذاء وتوزيعه بالشكل الأمثل، مشددًا على أهمية الموازنة بين الماء وإنتاج الغذاء، وأن على العالم العمل على خطط واضحة المعالم لضمان استمرارية الغذاء وإنتاجه في السنوات المقبلة.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة سابك للمغذيات الزراعية المهندس عبدالرحمن شمس الدين أن الدراسات أظهرت أن الأسمدة تتحرك من خلال ثلاثة أيادٍ على الأقل قبل أن تصل إلى المستهلكين، وأن سلسلة القيمة قدمت المزيد من الخطوات الوسيطة للوصول إلى ذلك.

فيما بين مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتور عبدالحكيم الوعر، أن استخدام التكنولوجيا بقطاع الزراعة وصل إلى مراحل متقدمة في القطاع الزراعي اليوم مشددًا على أهمية دعم المستثمرين والمزارع الصغيرة لضمان استمرار إنتاجها الغذائي التي تصل نسبة إنتاجها لـ 80% من الغذاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يهزم الأهلي بثلاثية ويواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن
الرياضة

الهلال يهزم الأهلي بثلاثية ويواصل انفراده بـ...

الرياضة
ياسين بونو يخطف الأنظار في 2023
الرياضة

ياسين بونو يخطف الأنظار في 2023

الرياضة
مشاهد مروعة لفرار الآلاف من حرائق الغابات الأمريكية
العالم

مشاهد مروعة لفرار الآلاف من حرائق الغابات...

العالم
وظائف شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية

حصاد اليوم
تعرف على نسب الاشتراك في نظام التأمينات وقيمة غرامة التأخير
السعودية اليوم

تعرف على نسب الاشتراك في نظام التأمينات...

السعودية اليوم
وظائف فنية وهندسية شاغرة بمجموعة الراشد
وظائف

وظائف فنية وهندسية شاغرة بمجموعة الراشد

وظائف
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية القطرية
وظائف

وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية القطرية

وظائف
نونو سانتو يُغضب الجماهير الاتحادية
آخر الاخبار

نونو سانتو يُغضب الجماهير الاتحادية

آخر الاخبار