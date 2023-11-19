أمانة القصيم تباشر تجمعات الأمطار في بريدة بـ 356 معدة وآلية الوسط الرياضي يعزي ياسر الشهراني في وفاة والده أمانة جدة ترفع جاهزيتها للأمطار بأكثر من 3,333 فردًا و1,691 معدة جراحة ساعة لإخراج حصوة كبيرة من مثانة مريض في عنيزة الحقيل يتفقد مشاريع بلدية وسكنية بالشرقية ويفتتح مركز العمليات المتنقل المدني يتابع الحالة المطرية ويحذر: ابتعدوا عن الأودية أول قرار من مدرب منتخب ألمانيا بعد الخسارة أمام تركيا وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات
حرص الوسط الرياضي على توجيه برقيات التعازي للنجم ياسر الشهراني لاعب الهلال، وذلك بعد وفاة والده اليوم الأحد.
وقال الشهراني عبر حسابه في منصة “إكس”: “انتقل إلى رحمة الله والدي غرسان سعيد الشهراني، اللهم اجعل ما أصابه تطهيرًا له وتكفيرًا ورفعة لدرجاته واجمعنا به برحمتك وفضلك في الفردوس الأعلى من الجنة”.
وأضاف الشهراني: “اللهم ارحمه واغفر له وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه فسيح جناتك”.
وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان له: “يتقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس ومنسوبي الاتحاد وأعضاء الجهاز الإداري والفني في المنتخب السعودي، بخالص العزاء وصادق المواساة لـ ياسر الشهراني في وفاة والده”.
أما الإعلامي وليد الفراج فقال: “(إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى)” عظم الله أجركم، نسأل الله رحمته الواسعة.
بينما قال سالم الدوسري نجم الهلال: “أخي العزيز، أحسن الله عزاكم في وفاة والدكم والله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب”.
أما الإعلامي تركي العجمة فقال: “إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجركم وغفر الله لوالدكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.