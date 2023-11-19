الوسط الرياضي يعزي ياسر الشهراني في وفاة والده

حرص الوسط الرياضي على توجيه برقيات التعازي للنجم ياسر الشهراني لاعب الهلال، وذلك بعد وفاة والده اليوم الأحد.

ماذا قال ياسر الشهراني ؟

وقال الشهراني عبر حسابه في منصة “إكس”: “انتقل إلى رحمة الله والدي غرسان سعيد الشهراني، اللهم اجعل ما أصابه تطهيرًا له وتكفيرًا ورفعة لدرجاته واجمعنا به برحمتك وفضلك في الفردوس الأعلى من الجنة”.

وأضاف الشهراني: “اللهم ارحمه واغفر له وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه فسيح جناتك”.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان له: “يتقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس ومنسوبي الاتحاد وأعضاء الجهاز الإداري والفني في المنتخب السعودي، بخالص العزاء وصادق المواساة لـ ياسر الشهراني في وفاة والده”.

أما الإعلامي وليد الفراج فقال: “(إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى)” عظم الله أجركم، نسأل الله رحمته الواسعة.

بينما قال سالم الدوسري نجم الهلال: “أخي العزيز، أحسن الله عزاكم في وفاة والدكم والله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب”.

أما الإعلامي تركي العجمة فقال: “إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجركم وغفر الله لوالدكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.