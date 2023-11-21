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ضمن برنامج صكوك السعودية

الوطني لإدارة الدين يقفل طرح نوفمبر بـ 2.667 مليار ريال

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٧ مساءً
الوطني لإدارة الدين يقفل طرح نوفمبر بـ 2.667 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر نوفمبر 2023 ضمن برنامج صكوك المملكة بالريال السعودي، حيث جرى تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.667 مليار ريال سعودي.

إقفال طرح شهر نوفمبر

وبحسب البيان الصادر عن المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.999 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 668 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.

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ويأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر عن المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره – وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة – بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

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