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لحماية الطفل من نزلات البرد

الوقاية ضرورية للمحافظة على صحة الطفل في الشتاء

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ صباحاً
الوقاية ضرورية للمحافظة على صحة الطفل في الشتاء
المواطن - فريق التحرير

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أكدت مدينة الملك سعود الطبية على أهمية اتباع النصائح الرامية للحفاظ على صحة الطفل خلال فصل الشتاء أكثر من الفصول الأخرى.

أهمية الوقاية

وأشارت المدينة إلى أن معظم هذه الالتهابات هي التهابات فيروسية تنفسية مثل نوبات البرد الشائعة، الزكام والإنفلونزا والتهاب القصيبات الحادة، معزيةً ذلك لتأثير الجو البارد على مناعة الطفل وزيادة التعرض إلى الجراثيم؛ بسبب الاختلاط مع الآخرين في أماكن ضيقة وغير مهوية.

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الاهتمام باللقاحات

وشددت على ضرورة الوقاية من هذه الأمراض تكون بالاهتمام بالنظافة الشخصية للطفل والرضاعة الطبيعية والتغذية الصحية وارتداء الملابس المناسبة، وتجنب الاختلاط بالمصابين، وتهوية المنازل، وإعطاء الطفل اللقاحات اللازمة مثل لقاح الإنفلونزا.

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