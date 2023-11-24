اليوم الطالع الأخير من الوسم والمنزلة الأخيرة من الخريف

أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الجمعة هو الطالع الأخير من الوسم والمنزلة السابعة والأخيرة من الخريف وهو الزبانا، وأيامه 13 يومًا، حيث تزداد برودة الجو ليلًا مع اعتدال الأجواء نهارًا على معظم المناطق، وتستمر زراعة القمح والشعير والخضار والبقول، مبينًا أن وقت أذان صلاة العصر يبلغ فيه أبكر مدى له في التقدم طوال العام.

وتابع الحصيني عبر حسابه على منصة “إكس”: يحبس الماء عن الأشجار التي تتساقط أوراقها في الشتاء إذا كانت الأرض طينية ويقلل من سقي الرملية، مستشهدًا بما يقولون: “إذا طلعت الزبانا، أحدث لكل ذي عيالٍ شأنا، ولكل ماشيةٍ هوانا” كنايةً عن استعداد رب الأسرة للشتاء وما يترتب عليه من ملابس وغذاء.

وأشار إلى أنه تستمر زيادة الليل فيه على حساب النهار‏، ويوافق دخوله اليوم نهاية الحالة الجوية الممطرة، وهي الحالة الممطرة الرابعة لوسم 1445هـ.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من المنطقة الشرقية، وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية.