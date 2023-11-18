نجم النصر في طريقه للهلال! اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن.. التدخين أحد الأسباب الرئيسة للإصابة بالمرض خلال أسبوع.. ضبط 17556 مخالفاً بينهم 12 متورطاً في جرائم موجبة للتوقيف موعد إعلان الاتحاد التعاقد مع غالاردو الأهلي والاتحاد يُكثفان محاولات ضم مودريتش سبب غياب زكريا هوساوي عن تدريبات الاتحاد الرياض دون هداف أجنبي بدوري روشن الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود وصول الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة لقطات مذهلة لجريان سيل وادي الشوكي شمال الرياض
يمثل اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن الذي جاء هذا العام بعنوان “التنفس هو الحياة.. تصرّف مبكرًا”، الذي يصادف الـ 17 من شهر نوفمبر من كل عام، منصة للتوعية والتثقيف بمرض الانسداد الرئوي المزمن.
وسلّط اليوم العالمي هذا العام الضوء على طرق الوقاية منه في تجنب التدخين، والتوقف عنه فورًا، وتجنب التعرض لملوثات الهواء في المنزل ومكان العمل؛ مع التأكيد على صحة الرئتين، وزيادة القدرة على ممارسة النشاط البدني، إلى جانب العمل على التخفيف من العبء العالمي للأمراض التنفسية المزمنة.
ويعد المختصون مرض الانسداد الرئوي المزمن مصطلحًا عامًا يستخدم للإشارة إلى مجموعة من الأمراض الرئوية المزمنة؛ كانتفاخ الرئة، والالتهاب الشعبي الذي يحدث تضرراً بالحويصلات الهوائية حتى تفقد مرونتها، مما يؤدي إلى صعوبة في إخراج الهواء من الرئتين، ولا تظهر غالبًا أعراضه حتى يحدث تلف كبير في الرئة.
ويتمثل الانسداد الرئوي المزمن في إعاقة تدفق الهواء من الرئتين؛ وينجم عن تعرّضها لمواد مهيّجة لفترة طويلة من الزمن، كما ينجم المرض في بعض الحالات النادرة عن حالة وراثية أو عن الإصابة بالربو.