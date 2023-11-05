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اليوم.. فتح باب التقديم في وظائف وزارة الدفاع

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ صباحاً
اليوم.. فتح باب التقديم في وظائف وزارة الدفاع
المواطن - فريق التحرير

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يبدأ، اليوم الأحد، فتح باب القبول والتسجيل في وظائف وزارة الدفاع للتجنيد في القوات المسلحة على الرتب “جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب”.

وظائف وزارة الدفاع

التقديم في وزارة الدفاع، متاح بدءا من اليوم للرجال والنساء، من خريجي الثانوية العامة والتجارية والصناعية، وحاملي شهادة الدبلوم والبكالوريوس.

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وكانت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد في القوات المسلحة عن فتح باب القبول والتجنيد الموحد في القوات المسلحة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

1ـ أن يكون/تكون سعودي/ة الأصل والمنشأ.

2ـ ويُستثني من نشأ/نشأت مع والداه/والدها أثناء خدمته خارج المملكة.

3ـ حسن/حسنة السير والسلوك.
4ـ ألا يكون/تكون موظفًا/موظفةً حكومية.
5ـ ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.
6ـ ألا يقل عمر المتقدمة عن 21 سنة.
7ـ ألا يقل طول المتقدم عن 160 سم.
8ـ ألا يقل طول المتقدمة عن 155 سم.
9ـ أن يتناسب الطول مع الوزن.
10ـ ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.
11ـ ألا تكون متزوجة من غير سعودي.
12ـ اللياقة الطبية.
13ـ اجتياز المقابلة الشخصية.

موعد التقديم

ويبدأ التقديم اليوم الأحد الموافق 21/04/1445هـ (05/11/2023 م)، ولمن يرغب في التقديم يرجي التوجه إلى بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع من خلال الرابط التالي “هنا“.

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