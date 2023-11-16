انخفاض أسعار النفط تزامنًا مع مخاوف نقص الطلب الصيني

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع استيعاب المستثمرين بيانات المخزونات الأمريكية التي أشارت إلى زيادة إمدادات البلاد من الذهب الأسود، بالتزامن مع مخاوف نقص الطلب الصيني.

أسعار خام برنت

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يناير بنسبة 0.63% إلى 80.67 دولار للبرميل في تمام الساعة 09:04 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.72% إلى 76.11 دولار للبرميل، لتعمق خسائر الجلسة الماضية التي بلغت 2%.

ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي صدرت أمس، ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط بمقدار 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بعد زيادتها بنسبة 13.9 مليون برميل في الأسبوع السابق له، في حين استقر معدل إنتاج النفط الأمريكي عند 13.2 مليون برميل يومياً.

وأوضحت “تينا تينج” محللة الأسواق لدى “سي إم سي ماركتس” في تصريح لوكالة “رويترز”، أن المخاوف تجاه ارتفاع معدل إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي شكلت ضغطاً على الأسعار، وساهمت في تعزيز قلق المستثمرين إزاء آفاق الطلب.