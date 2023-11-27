انخفاض إصابات العمل في السعودية 13.6%

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إصابات العمل للربع الثالث من العام الحالي 2023م شهدت انخفاضاً بنسبة 13.6% عن الإصابات المسجلة للفترة ذاتها من العام الماضي 2022م، حيث سجل الربع الثالث من العام الحالي 2023م 6211 إصابة عمل مقارنة بـ 7057 إصابة عمل تم تسجيلها خلال الربع الثالث من العام الماضي 2022م.

وتزامن انخفاض عدد إصابات العمل المسجلة مع ارتفاع أعداد المشتركين والمنشآت للربع الثالث 2023م مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، حيث سجل الربع الثالث لهذا العام 10,687,752 مشتركًا مقارنة بـ 9,505,466 مشتركًا سجلها الربع الثالث لعام 2022م بارتفاع بلغ 12.4%، فيما سجل الربع الثالث من العام الحالي 1,274,561 منشأة مقارنة بـ 1,046,316 منشأة سجلها الربع الثالث من العام الماضي بارتفاع بلغ 17.9%.

وعن توزيع إصابات العمل المسجلة وفق المناطق، أشار التقرير إلى أن منطقة الرياض تعتبر أعلى المناطق تسجيلاً لإصابات العمل حيث بلغت 1832 إصابة تلتها المنطقة الشرقية بواقع 1020 إصابة، وحلت ثالثة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة بعدد 874 إصابة.

كما بين التقرير أن الذكور غير السعوديين كانوا الأعلى في عدد الإصابات المسجلة بعدد 5539 إصابة، تلا ذلك الذكور السعوديون بواقع 477 إصابة، واستعرض التقرير توزيع الإصابات حسب الفئة العمرية، حيث كانت الفئة العمرية 35-39 سنة الأعلى تسجيلاً لإصابات العمل بواقع 1232 إصابة، تلتها الفئة العمرية 30-34 سنة بعدد 1130 إصابة، تلتها الفئة العمرية 25-29 سنة بعدد 1057 إصابة عمل.

وتناول التقرير تفاصيل وتوزيع الإصابات حسب أنواع الحوادث التي أدت إلى إصابات العمل، حيث جاءت حوادث التعرض لقوى ميكانيكية في أعلى الأسباب بواقع 3,951 إصابة، تليها حوادث السقوط بعدد 1927 إصابة، فيما جاء الاحتكاك مع الحرارة والمواد الساخنة ثالثاً بواقع 107 إصابة.