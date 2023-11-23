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خلال شهر سبتمبر الماضي

انخفاض الصادرات البترولية السعودية 17.1% إلى 83.1 مليار ريال

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ صباحاً
انخفاض الصادرات البترولية السعودية 17.1% إلى 83.1 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، انخفاض الصادرات السلعية السعودية بنسبة 17.1% في شهر سبتمبر 2023، إلى نحو 103.8 مليار ريال، مقابل نحو 125.3 مليار ريال في سبتمبر 2022.

تراجع الصادرات البترولية

وبحسب الهيئة، فإن التراجع جاء نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 17.2 مليار ريال بنسبة 17.1% حيث بلغت قيمتها 83.1 مليار ريال مقابل 100.3 مليار ريال في سبتمبر 2022.

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وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80% في سبتمبر 2022 إلى 80.1% في سبتمبر 2023.

وانخفضت الصادرات السلعية بنسبة 0.1% على أساس شهري.

انخفاض الواردات

فيما انخفضت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 17.2% إلى 20.7 مليار ريال في سبتمبر 2023، مقابل نحو 25 مليار ريال في سبتمبر 2022.

وانخفضت الواردات بنسبة 2.2% بمقدار 1.4 مليار ريال حيث بلغت قيمتها 60.1 مليار ريال في سبتمبر 2023، مقابل 61.5 مليار ريال في سبتمبر 2022.

وبلغ الفائض التجاري في سبتمبر الماضي نحو 44 مليار ريال، مقابل 64 مليار ريال في سبتمبر 2022.

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