انخفاض الصادرات البترولية السعودية 17.1% إلى 83.1 مليار ريال وظائف بـ الشركة السعودية للخدمات المحدودة SSCL في عدة مدن لقطات لهطول أمطار غزيرة شرق سكاكا أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق صورة غير مسبوقة لقلب درب التبانة خالد بن عايض العسيري رئيساً تنفيذياً لتجمع نجران الصحي لمدة عام البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم اللقطات الأولى لانفجار أثار حالة استنفار على الحدود الأمريكية الكندية
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، انخفاض الصادرات السلعية السعودية بنسبة 17.1% في شهر سبتمبر 2023، إلى نحو 103.8 مليار ريال، مقابل نحو 125.3 مليار ريال في سبتمبر 2022.
وبحسب الهيئة، فإن التراجع جاء نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 17.2 مليار ريال بنسبة 17.1% حيث بلغت قيمتها 83.1 مليار ريال مقابل 100.3 مليار ريال في سبتمبر 2022.
وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80% في سبتمبر 2022 إلى 80.1% في سبتمبر 2023.
وانخفضت الصادرات السلعية بنسبة 0.1% على أساس شهري.
فيما انخفضت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 17.2% إلى 20.7 مليار ريال في سبتمبر 2023، مقابل نحو 25 مليار ريال في سبتمبر 2022.
وانخفضت الواردات بنسبة 2.2% بمقدار 1.4 مليار ريال حيث بلغت قيمتها 60.1 مليار ريال في سبتمبر 2023، مقابل 61.5 مليار ريال في سبتمبر 2022.
وبلغ الفائض التجاري في سبتمبر الماضي نحو 44 مليار ريال، مقابل 64 مليار ريال في سبتمبر 2022.