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ضمن منافسات دوري روشن

انطلاقة الحزم مع كارينيو تهدد رغبة الوحدة باستعادة التوازن

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
انطلاقة الحزم مع كارينيو تهدد رغبة الوحدة باستعادة التوازن
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الحزم بقيادة المدير الفني الأوروغوياني دانيال كارينيو، لمواصلة انطلاقته المميزة في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز ضد الوحدة.

مباراة الحزم ضد الوحدة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضد الوحدة، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب نادي الحزم، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، تحتل كتيبة كارينيو المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

مباراة الحزم ضد الوحدة
موعد المباراة – المصدر @alwehdaclub1

الحزم يتألق مع كارينيو

وبدأ كارينيو مشواره مع الحزم بشكل مميز، حيث قاد الفريق الأول لكرة القدم لحصد 4 نقاط خلال مباراتين في دوري روشن السعودي، للمرة الأولى هذا الموسم، بعد توليه المهمة خلفًا للمدرب البرتغالي فيليب جوفيا.

الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @SPL

ونجح الحزم بقيادة كارينيو في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بنتيجة 4\3، قبل أن يفرض التعادل الإيجابي بنتيجة 2\2 على الاتحاد، فيما خسر مباراته الثالثة ضد الهلال في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لاستعادة نغمة الانتصارات في دوري روشن السعودي، بعد خسارته ضد الأهلي والاتفاق، ثم توديع كأس خادم الحرمين الشريفين على يد التعاون.

الوحدة ضد أبها

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