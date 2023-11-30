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تبدأ فترة الطرح للمستثمرين الأفراد يوم 14 ديسمبر

انطلاق اكتتاب المؤسسات في طرح “إم بي سي” 10% من أسهمها

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٢ صباحاً
انطلاق اكتتاب المؤسسات في طرح “إم بي سي” 10% من أسهمها
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق اليوم الخميس فترة تسجيل طلبات الفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر (اكتتاب المؤسسات) في طرح مجموعة mbc “إم بي سي”، 33.25 مليون سهم من أسهمها في سوق الأسهم السعودية.

وتستمر فترة اكتتاب المؤسسات لمدة 7 أيام، حيث تنتهي بتاريخ 6 ديسمبر 2023، أما فترة الطرح للمستثمرين الأفراد فتبدأ يوم 14 ديسمبر 2023، وتستمر لمدة 5 أيام، حيث تنتهي في 18 ديسمبر 2023. وسيكون التسعير في 12 ديسمبر.

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إدراج الأسهم في السوق السعودية

وأعلنت مجموعة MBC عن نيتها إدراجَ أسهمها في السوق السعودية، سيشمل الطرحُ 33 مليوناً و250 ألف سهم جديد، وسيتم بيع 10% من الأسهم للمستثمرين الأفراد، و90% للمستثمرين المؤسساتيين.

ويحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 29.925 مليون سهم، والتي تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح.

البنوك المستلمة للاكتتاب

وعينت المجموعة البنوك المستلمة للاكتتاب، وهي بنوك الأهلي السعودي، والرياض، والسعودي الفرنسي بالإضافة إلى البنك العربي الوطني، ويشار إليهم مجتمعين بالجهات المستلمة لشريحة المستثمرين الأفراد.

وعند اكتمال عملية الطرح سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعين 90% من أسهم الشركة، وتضم قاعدة المساهمين الحاليين شركة الاستدامة القابضة بنسبة ملكية تبلغ 60% من رأسمال الشركة، ووليد بن إبراهيم آل إبراهيم بنسبة ملكية تبلغ 40%.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور بعد إتمام الإدراج مباشرة إلى 10% من أسهم الشركة.

وقامت “إم بي سي” بتعيين شركة إتش بي سي العربية السعودية “إتش إس بي سي” وجي بي مورغان العربية السعودية “جي بي مورغان” وشركة الأهلي المالية للعمل كمستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي تغطية، كما عينت الشركة “إتش إس بي سي” كمدير الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح.

 

 

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