100 مليار ريال فائض في الميزان التجاري للسعودية خلال الربع الثالث وفاة ثعلب السياسة الأمريكية هنري كيسنجر انطلاق اكتتاب المؤسسات في طرح “إم بي سي” 10% من أسهمها طقس مستقر على معظم المناطق لأول مرة لقطات مذهلة لكوكب الأرض بزاوية 360 درجة تعادل مثير يحسم مباراة إنتر ميلان وبنفيكا فقرات متنوعة في مهرجان العسل الثاني ببحر أبو سكينة بايدن وجه تحذيرًا شديد اللهجة لنتنياهو بشأن جنوب غزة آرسنال يؤكد تأهله لثمن نهائي دوري الأبطال بسداسية في لانس أسواق العالم تترقب اجتماع أوبك بلس وسط توقعات المحللين في أوروبا
تنطلق اليوم الخميس فترة تسجيل طلبات الفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر (اكتتاب المؤسسات) في طرح مجموعة mbc “إم بي سي”، 33.25 مليون سهم من أسهمها في سوق الأسهم السعودية.
وتستمر فترة اكتتاب المؤسسات لمدة 7 أيام، حيث تنتهي بتاريخ 6 ديسمبر 2023، أما فترة الطرح للمستثمرين الأفراد فتبدأ يوم 14 ديسمبر 2023، وتستمر لمدة 5 أيام، حيث تنتهي في 18 ديسمبر 2023. وسيكون التسعير في 12 ديسمبر.
وأعلنت مجموعة MBC عن نيتها إدراجَ أسهمها في السوق السعودية، سيشمل الطرحُ 33 مليوناً و250 ألف سهم جديد، وسيتم بيع 10% من الأسهم للمستثمرين الأفراد، و90% للمستثمرين المؤسساتيين.
ويحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 29.925 مليون سهم، والتي تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح.
وعينت المجموعة البنوك المستلمة للاكتتاب، وهي بنوك الأهلي السعودي، والرياض، والسعودي الفرنسي بالإضافة إلى البنك العربي الوطني، ويشار إليهم مجتمعين بالجهات المستلمة لشريحة المستثمرين الأفراد.
وعند اكتمال عملية الطرح سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعين 90% من أسهم الشركة، وتضم قاعدة المساهمين الحاليين شركة الاستدامة القابضة بنسبة ملكية تبلغ 60% من رأسمال الشركة، ووليد بن إبراهيم آل إبراهيم بنسبة ملكية تبلغ 40%.
ومن المتوقع أن تصل نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور بعد إتمام الإدراج مباشرة إلى 10% من أسهم الشركة.
وقامت “إم بي سي” بتعيين شركة إتش بي سي العربية السعودية “إتش إس بي سي” وجي بي مورغان العربية السعودية “جي بي مورغان” وشركة الأهلي المالية للعمل كمستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي تغطية، كما عينت الشركة “إتش إس بي سي” كمدير الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح.