انطلاق الجولة الـ12 من دوري روشن غدًا

تنطلق منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الجمعة، بـ3 مواجهات، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

موعد مباريات الغد

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الـ12 بمواجهتين عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب الطائي والفيحاء على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد، ويُلاقي الفتح نظيره الهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وفي قمة مواجهات الجولة الـ12 بدوري روشن السعودي، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن قبل انطلاق الجولة الـ12، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 29 نقطة، ثم النصر بـ25 نقطة، يليه التعاون 24 نقطة، ثم الفتح برصيد 23 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الخامس برصيد 22 نقطة، والاتحاد سادسًا بـ21 نقطة، ثم الاتفاق برصيد 20 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الفيحاء، ثم ضمك بـ13 نقطة، بالتساوي مع الوحدة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الحادي عشر بـ12 نقطة، ثم الرياض 11 نقطة، يليه الخليج، الطائي وأبها بـ10 نقاط، الأخدود والحزم بـ7 نقاط، ويتذيل الرائد جدول ترتيب الدوري بـ5 نقاط.