Icon

انطلاق الجولة الـ12 من دوري روشن غدًا Icon ضربة لـ الدولار بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة الأمريكية Icon حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدفعة 72 Icon مالكوم العنصر الثابت في تشكيلة جيسوس Icon تليجرام يعلن عن تحديث جديد.. تعرف على مزاياه Icon سواريز يقترب من مزاملة ميسي في إنتر ميامي Icon موعد مباراة الشباب ضد الاتحاد والقنوات الناقلة Icon رئيسة وزراء إيطاليا تتعرض للاحتيال عبر مكالمة هاتفية Icon ارتفاع أسعار النفط بعد قرارات الفائدة الأمريكية Icon 6 أرقام سلبية تُلاحق مانشستر يونايتد بعد ثلاثية نيوكاسل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
مباراة الشباب ضد الاتحاد الأبرز

انطلاق الجولة الـ12 من دوري روشن غدًا

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ مساءً
انطلاق الجولة الـ12 من دوري روشن غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تنطلق منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الجمعة، بـ3 مواجهات، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

موعد مباريات الغد

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الـ12 بمواجهتين عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب الطائي والفيحاء على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد، ويُلاقي الفتح نظيره الهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

قد يهمّك أيضاً
حرب غزة تثير مخاوف الأسواق بشأن ثلث النفط العالمي بالشرق الأوسط

حرب غزة تثير مخاوف الأسواق بشأن ثلث النفط العالمي بالشرق الأوسط

رابط التسجيل في مبادرة تعليم الباحة لتأهيل شاغلي الوظائف التعليمية

رابط التسجيل في مبادرة تعليم الباحة لتأهيل شاغلي الوظائف التعليمية

وفي قمة مواجهات الجولة الـ12 بدوري روشن السعودي، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن قبل انطلاق الجولة الـ12، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 29 نقطة، ثم النصر بـ25 نقطة، يليه التعاون 24 نقطة، ثم الفتح برصيد 23 نقطة.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الخامس برصيد 22 نقطة، والاتحاد سادسًا بـ21 نقطة، ثم الاتفاق برصيد 20 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الفيحاء، ثم ضمك بـ13 نقطة، بالتساوي مع الوحدة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الحادي عشر بـ12 نقطة، ثم الرياض 11 نقطة، يليه الخليج، الطائي وأبها بـ10 نقاط، الأخدود والحزم بـ7 نقاط، ويتذيل الرائد جدول ترتيب الدوري بـ5 نقاط.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة

أخبار رئيسية
بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة
العالم

بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة

العالم
جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج التلفزيونية
تكنولوجيا

جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج...

تكنولوجيا
الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم رُضع
العالم

الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم...

العالم
الوقت يداهم غزة
العالم

الوقت يداهم غزة

العالم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة يومياً في السعودية
السعودية اليوم

الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في رين
الرياضة

باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية...

الرياضة