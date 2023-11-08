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الرائد يواجه الشباب وضمك يُلاقي الأهلي

انطلاق الجولة الـ13 من دوري روشن غدًا

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٣ مساءً
انطلاق الجولة الـ13 من دوري روشن غدًا
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الجمعة، بـ3 مواجهات، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

موعد مباريات الغد

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الـ13 بمواجهتين عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب الخليج والطائي على إستاد الأمير سعود بن دلوي، ويُلاقي الرائد نظيره الشباب على إستاد نادي التعاون في بريدة.

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وفي ختام مواجهات الغد بالجولة الـ13 في دوري روشن، يستضيف الرياض نظيره الفتح عند الساعة التاسعة، على إستاد الملك فهد، ويُلاقي ضمك فريق الأهلي في التوقيت ذاته، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @SPL

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ قبل انطلاق الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ32 نقطة، ثم النصر بـ28 نقطة، يليه التعاون والأهلي 25 نقطة، ثم الفتح برصيد 23 نقطة.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز السادس بـ21 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق، ثم الوحدة برصيد 16 نقطة، ثم الفيحاء بـ15 نقطة متساويًا مع الشباب، ثم ضمك بـ14 نقطة، يليه أبها بـ13 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع الرياض، يليه الخليج بـ10 نقاط، ثم الأخدود والحزم بـ7 نقاط، ويتذيل الرائد الترتيب بـ6 نقاط.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @SPL

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