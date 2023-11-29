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سيُقام 3 مباريات

انطلاق الجولة الـ15 من دوري روشن غدًا

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٦ مساءً
انطلاق الجولة الـ15 من دوري روشن غدًا
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بـ3 مواجهات، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

موعد مباريات الغد

وستُقام مباراتان، عند الساعة السادسة مساء غد، حيث يلعب أبها ضد الأهلي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضي، ويستضيف الرياض فريق الحزم، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

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وتُختتم مباريات الغد في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي، عند الساعة التاسعة مساء، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الخليج على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب الدوري قبل مباريات الغد، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ38 نقطة، ثم النصر بـ34 نقطة، يليه الأهلي برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد والتعاون، ثم الفتح بـ24 نقطة.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

ويقع الاتفاق بالمركز السابع برصيد 23 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة برصيد 19 نقطة، ثم ضمك بـ18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب، يليه الرياض بـ14 نقطة، الخليج وأبها بـ13 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @SPL

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