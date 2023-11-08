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المقرر إقامتها في السعودية

انطلاق المرحلة النهائية من بيع تذاكر كأس العالم للأندية 2023

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
انطلاق المرحلة النهائية من بيع تذاكر كأس العالم للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن طرح المرحلة الثالثة والأخيرة من تذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.

طرح المرحلة النهائية من التذاكر

وأشار “فيفا”، إلى أن التذاكر متوفرة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي بداية من اليوم وحتى انتهاء البطولة، وذلك في حالة توافرها، وتشمل المرحلة النهائية من المبيعات، التذاكر الفردية لجميع المباريات وكافة الفئات.

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وأوضح “فيفا”، أنه سيتم إطلاق منصة رسمية لإعادة بيع التذاكر قُبيل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2023، على أن يتم الكشف لاحقًا عن التفاصيل.

قرعة كأس العالم للأندية 2023
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

كأس العالم للأندية 2023

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح مونديال الأندية 2023 على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

الاتحاد ضد الفيحاء
لاعبو الاتحاد – المصدر @KingCupSA

ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام فلومينيزي البرازيلي، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @Cityarabia

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