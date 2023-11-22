انطلاق كأس الاتحاد السعودي للسيدات غدًا

تترقب الجماهير انطلاق النسخة الأولى من بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات، مساء يوم غد الخميس، بمشاركة 16 فريقًا.

كأس الاتحاد السعودي للسيدات

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات غدًا، حيث تم تقسيم الفرق إلى مستويين؛ بحيث يكون في كل مستوى 8 فرق حسب مراكزها في الموسم الرياضي الماضي.

وجاءت نتيجة قرعة البطولة، كالتالي؛ شعلة الشرقية وسهم، القادسية ضد نجمة جدة، الأمل مع النصر، البيرق أمام الأهلي، الهلال ضد صقور الغربية، جدة والشباب، الهمة والرياض، والاتحاد أمام اتحاد النسور.

إشادة بانطلاق النسخة الأولى

وكانت مدير إدارة كرة القدم النسائية، عالية الرشيد قد أكدت في تصريحات سابقة أن إقامة كأس الاتحاد السعودي للسيدات يُمثل خطوة هامة ضمن خطط التطوير لكرة القدم النسائية.

وأشارت إلى أنه يهدف لزيادة عدد المباريات خلال الموسم وهو أحد الأهداف الاستراتيجية التي تساهم في رفع المهارات الفنية للاعبات وزيادة التنافسية بين الفرق.

وأضافت الرشيد أن نجاح الدوري السعودي للسيدات ودوري الدرجة الأولى في موسمه الأول ساعد في تسريع بقية الخطوات التي تهدُف لتطوير كرة القدم النسائية، متمنية التوفيق لكل الأندية المشاركة في بطولة كأس الاتحاد السعودي.