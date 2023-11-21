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إطلاق سراح 50 محتجزًا في قطاع غزة

انفراجة جديدة في صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
انفراجة جديدة في صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
المواطن - فريق التحرير

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كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة أعطت الضوء الأخضر للجهات المختصة لإتمام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

إتمام صفقة تبادل الأسرى

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إن إسرائيل قبلت الشروط التي وضعتها حماس لصفقة إطلاق سراح الرهائن والكرة الآن في ملعب حماس.

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كما أوضحت أن الحديث يدور عن إطلاق سراح 50 محتجزًا في قطاع غزة، وإطلاق سراح فلسطينيات معتقلات في إسرائيل، بالإضافة إلى هدنة مدتها 5 أيام.

تأكيد البيت الأبيض

بدوره أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعتقد بأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، الذين تحتجزهم حماس في غزة، بات قريبًا. إلا أن مصدرًا قياديًّا في حماس نفى صحة التصريحات الإسرائيلية حول الموافقة على شروط الحركة لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى.

ووصف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، التصريحات الإسرائيلية بأنها “غير دقيقة”.

كما أضاف أنه “منذ 20 يومًا وإسرائيل هي من يعطل الجهود المبذولة لإتمام صفقة لتبادل الأسرى”.

إطلاق الأسرى على مرحلتين

يشار إلى أن 3 مصادر على صلة بالمفاوضات الخاصة بالإفراج عن المحتجزين في غزة كانت كشفت أنها استؤنفت وحققت تقدمًا طفيفًا بعد توقفها عدة أيام، وفق ما أفاد موقع “أكسيوس” أول أمس الأحد.

وقالت: إنه أمكن تضييق هوة الخلافات إلى حد ما لكن ليس بما يكفي للتوصل إلى اتفاق، موضحة أنه في حالة التوصل إلى اتفاق سيتم التنفيذ على مرحلتين، الأولى تطلق فيها حماس سراح 50 امرأة وطفلًا مقابل وقف القتال 5 أيام.

كما أردفت أنه مع استمرار وقف القتال لـ5 أيام سوف تحدد حماس مواقع المزيد من الناس والأطفال الذين تقول: إن فصائل أخرى تحتجزهم كي يمكن إطلاق سراحهم في المرحلة الثانية.

الأطفال والنساء

وأفاد اثنان من المصادر، بأن يحيى السنوار، القيادي الرفيع في حماس، وافق، من حيث المبدأ، على زيادة عدد النساء والأطفال الذين سيتم الإفراج عنهم إلى أكثر من 50، لكنه يطالب إسرائيل بوقف مراقبتها الجوية لغزة لمدة 6 ساعات يوميًّا خلال وقف القتال “كي يمكن لعناصر حماس البحث عن المحتجزين بدون أن تتجسس عليهم إسرائيل.

كذلك أضافت المصادر أن السنوار يطالب أيضًا أن تطلق إسرائيل سراح جميع المحتجزين الفلسطينيين من النساء والأطفال في السجون الإسرائيلية.

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