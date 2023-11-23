انقسام الجماهير بشأن موقف خالد العيسى

حرصت جماهير الأهلي، على دعم رئيس مؤسسة النادي غير الربحية، خالد العيسى، بعد تصريحاته بشأن الصفقات التي طلبها ضمن برنامج الاستقطابات لتدعيم الفريق في الميركاتو الصيفي الماضي.

خالد العيسى يكشف الصفقات

وأكد العيسى أن النادي الأهلي أول من فاوض السنغالي ساديو ماني قبل الانضمام إلى النصر، كما أوضح أنه طلب التعاقد مع سيرجيو راموس وروبرت ليفاندوفسكي، وثلاثي الوسط كاسيميرو وسافيتش وفيراتي، ولكن لم يجد تجاوباً.

الجماهير تدعم العيسى وتنتقد صمته

وتفاعلت الجماهير مع تصريحات خالد العيسى ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، اليوم الخميس، حيث أشاد بشجاعته للخروج وتوضيح الأمور، إلا أنها انتقدت صمته طوال الفترة الماضية.

وعلق السروي باكر: “رئيس الأهلي الدكتور خالد العيسى.. سمعناك وفهمناك وأسعدنا ما قلته وجماهير الأهلي معك تحييك وتؤازرك”، وقالت هنود: “كلام العيسى سليم ووضح الأمور وتكلم على الصفقات وتحويلها إلى الرياض “.

وكتب عبدالله بن خربوش: “الرئيس وضح كل شيء للجماهير ويشكر على ذلك، لكن صمته على اللجنة التنفيذية أعطاهم الحرية في كل شيء، لابد أن يكون قوي مع الجميع وينتزع حقوق النادي بقوة النظام”.