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انقسام الجماهير بشأن موقف خالد العيسى

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٠ مساءً
انقسام الجماهير بشأن موقف خالد العيسى
المواطن - فريق التحرير

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حرصت جماهير الأهلي، على دعم رئيس مؤسسة النادي غير الربحية، خالد العيسى، بعد تصريحاته بشأن الصفقات التي طلبها ضمن برنامج الاستقطابات لتدعيم الفريق في الميركاتو الصيفي الماضي.

خالد العيسى يكشف الصفقات

وأكد العيسى أن النادي الأهلي أول من فاوض السنغالي ساديو ماني قبل الانضمام إلى النصر، كما أوضح أنه طلب التعاقد مع سيرجيو راموس وروبرت ليفاندوفسكي، وثلاثي الوسط كاسيميرو وسافيتش وفيراتي، ولكن لم يجد تجاوباً.

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ساديو ماني
ساديو – المصدر @AlNassrFC

الجماهير تدعم العيسى وتنتقد صمته

وتفاعلت الجماهير مع تصريحات خالد العيسى ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، اليوم الخميس، حيث أشاد بشجاعته للخروج وتوضيح الأمور، إلا أنها انتقدت صمته طوال الفترة الماضية.

العضو الذهبي بالاهلي خالد العيسى
العيسى – المصدر @ALAHLI_FC

وعلق السروي باكر: “رئيس الأهلي الدكتور خالد العيسى.. سمعناك وفهمناك وأسعدنا ما قلته وجماهير الأهلي معك تحييك وتؤازرك”، وقالت هنود: “كلام العيسى سليم ووضح الأمور وتكلم على الصفقات وتحويلها إلى الرياض “.

وكتب عبدالله بن خربوش: “الرئيس وضح كل شيء للجماهير ويشكر على ذلك، لكن صمته على اللجنة التنفيذية أعطاهم الحرية في كل شيء، لابد أن يكون قوي مع الجميع وينتزع حقوق النادي بقوة النظام”.

خالد العيسى
العيسى

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