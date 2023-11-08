اهتمام عالمي بمفاوضات السعودية لاستضافة بطولة ماسترز للتنس في 2025

أصبحت السعودية مصدر جذب انتباه الملايين من عشاق الرياضة حول العالم، فبعد أيام من إعلان فوزها باستضافة كأس العالم 2034، تسعى الآن لامتلاك فرصة جديدة لاستضافة حدث رياضية مهم آخر وهو بطولة ماسترز للتنس.

السعودية تسعى لاستضافة بطولة ماسترز للتنس

تبحث السعودية مع رابطة لاعبي التنس المحترفين، إقامة بطولة كبرى “ماسترز” للتنس، باستثمارات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، في إطار سعيها للتوسع في الاستثمار في الرياضة، بحسب صحيفة “ذا تايمز”.

من المقرر أن يجتمع مسؤولون في اتحاد لاعبي التنس المحترفين وممثلون من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لمناقشة مقترح إقامة البطولة في يناير قبل نحو أسبوع من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، على أن تكون النسخة الأولى في 2025.

الموعد المقترح للبطولة



ويمكن أن يواجه الموعد المقترح للبطولة بعض التحديات، خصوصاً في ظل رغبة اللاعبين في الحصول على راحة قبل مشاركتهم في بطولة أستراليا المفتوحة، التي تعتبر إحدى بطولات “غراند سلام” الأربع مع “فرنسا المفتوحة”، و”ويمبلدون”، و”أمريكا المفتوحة”، والتي يحصل الفائز بها على ألفي نقطة، وبلغ مجموع جوائزها المالية في 2023، نحو 49.2 مليون دولار.

من غير المعروف ما إذا كانت البطولة المقترحة ستحل محل أحدى بطولات “الماسترز” ذات الألف نقطة، وهي إنديان ويلز، وميامي، ومونت كارلو، ومدريد، وروما، ومونتريال، وسنسيناتي، وشنغهاي، وباريس، أم ستضاف إليها.

أهمية بطولة ماسترز لعشاق التنس حول العالم